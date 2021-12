Slittano di qualche giorno, causa maltempo, i lavori di via Palombarese, infatti, ripartiranno lunedì 13 p.v in orario diurno per via dell’impossibilità a lavorare nell’orario notturno a causa delle basse temperature.

Per agevolare la circolazione stradale non saranno impiegati dispositivi semaforici ma il deflusso sarà regolato tramite movieri.