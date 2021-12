All’incirca mezz’ora fa una donna di 61 anni è stata investita da una Toyota Aygo nera su via Nomentana (all’altezza del supermercato Crai) a Casali di Mentana.

In questo momento viene visitata dai medici del 118 in una unità mobile di soccorso. Sul posto i Carabinieri della stazione di Mentana che indagano sulla dinamica del fatto e tentano di far defluire il traffico. I familiari sono stati avvisati e sono giunti sul luogo dell’incidente.