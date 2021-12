I cinghiali di Vicovaro di nuovo in centro

Ancora una irruzione di un branco di cinghiali in pieno giorno e in centro a Vicovaro. A immortalare la scena il 9 dicembre dei cittadini, sempre più preoccupati per i blitz dei cingolati, un branco composto da una trentina di esemplari. Stavolta gli animali si sono addentrati fino a via Mazzini incrocio via Manfredo Siciliani, nei pressi del campo sportivo, percorrendola l’itera strada.

