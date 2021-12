Ibra da Francesco: Peace and love

Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. “Peace and love” ha scritto subito dopo sui social l’attaccante del Milan a corredo della foto. “Da un lato il Papa, dall’altro Dio”, il commento più ricorrente sui social. Durante l’incontro Ibra ha donato a Francesco una maglia rossonera, insieme al nuovo libro “Adrenalina”. Bergoglio ha apprezzato: “Lo leggerò volentieri, lo sport è un messaggio di umanità e grandezza”. “Chissà se una chiacchierata così importante non carichi ancora di più Ibrahimovic in vista del prossimo match che attende la squadra. Domenica sera, a San Siro, la super sfida quota contro il Napoli di Spalletti”, hanno invece commentato i cronisti sportivi.

Condividi l'articolo: