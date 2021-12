La casa di Babbo Natale? Al Castello di Palombara

Babbo Natale sul trono nella sua casa, gli elfi e carretti carichi di zucchero filato. Il Castello Savelli di Palombara per le festività natalizie si è rivestito di un tocco magico. Per l’occasione in alcune sale del Castello e nel Giardino è stata allestita la Casa di Babbo Natale. Inaugurata il giorno dell’Immacolata, alla presenza del sindaco Alessandro Palombi e dell’assessore Eddy Sarnacchiaro, l’appartamento di Papà Natale aprirà i battenti anche nel week end di sabato 18 e domenica 19 dicembre. Per i più piccoli sarà l’occasione per immergersi in un mondo fatato. Per i più grandi un angolo enogastronomico con prodotti locali e un mercatino natalizio in casette tipiche di legno. Saranno visitabili anche le antiche carceri del castello

