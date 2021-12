A Marcellina il presepe dei Ranger e dei Butteri

Tombolibrate, letture animate, i laboratori di argilla per i piccoli, e visite guidate all’Antiquarium, concerti e mercatini natalizi di artigianato locale. Il Natale di Marcellina si apre alla cultura. Nel fine settimana del 18 e 19 ottobre a partire dal primo pomeriggio mercatini natalizi e il presepe curato dalle associazioni dei Ranger, e dei Butteri oltre che dalla Pro Loco. A seguire per sabato i laboratori di argilla “La stella di Natale” per i più piccoli e la visita guidata presso l’Antiquarium comunale organizzata dal Gruppo Archeologico romano. Per domenica pomeriggio, oltre a una nuoca visita all’Antiquarium, è previsto presso la Biblioteca comunale l’appuntamento con la Lettura animata e la Tombolibrata a cura delle volontarie della biblioteca. Si potrà poi anche consegnare la letterina a Babbo Natale. Il 23 dicembre, alle 16.30, invece concerto di Natale “Seguendo la cometa” dell’organista Natalia Colantoni nella chiesa Santa Maria delle Grazie. Il 6 gennaio arriverà la Befana al centro anziani. Dalle 10 del mattino distribuzioni di doni e dolcetti

