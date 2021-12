Pisana, stanziato un milione e mezzo per gli scuolabus dei piccoli comuni

La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera allo stanziamento di 1 milione e 500 mila euro a favore dei piccoli comuni che vorranno acquistare minibus e scuolabus elettrici con la possibilità di utilizzo, al di fuori degli orari scolastici, anche per ulteriori scopi di servizio di trasporto pubblico locale.

“Con questo intervento andiamo incontro alle esigenze di mobilità pubblica di tutte quelle famiglie che abitano nei piccoli centri della nostra regione e alle quali vogliamo garantire servizi di trasporto efficienti e sostenibili, per loro e per i propri figli, andando a ridurre il disagio che deriva spesso dall’assenza o dalla lontananza di edifici scolastici dal proprio territorio”, dichiara l’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri.

“Vogliamo offrire al nostro territorio strumenti sostenibili e adeguati alle reali necessità affinché i servizi essenziali siano garantiti. Rispondiamo con una misura efficace ai bisogni di studenti e famiglie che spesso devono fare i conti con le difficoltà di vivere nei piccoli comuni in cui gli istituti scolastici risultano distanti. Ma non solo: dare la possibilità di utilizzare tali mezzi di trasporto per ulteriori scopi di trasporto significa offrire alla comunità uno strumento utile a elevare la qualità di vita dei nostri cittadini”, spiega Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa.

Le risorse sono destinate ai comuni della Regione Lazio con una popolazione residente fino a 5mila abitanti che vorranno dotarsi di scuolabus e/o minibus elettrici, attraverso un apposito avviso pubblico che sarà emesso dalla società ASTRAL spa.

Gli stanziamenti rientrano nelle misure che la Regione Lazio ha messo in campo al fine di sostenere e promuovere servizi essenziali come quelli scolastici, la riqualificazione del territorio dei piccoli comuni, le misure di contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono oltre che agli interventi in materia di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

“Con il voto di ieri la giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta del presidente Nicola Zingaretti di concerto con gli assessori Alessandri e Corrado, una delibera che rappresenta il primo passo per lo stanziamento di 1 milione e 500.000 euro per il finanziamento dell’acquisto di scuolabus elettrici per i piccoli Comuni del Lazio, cioè i Comuni con meno di 5.000 abitanti“.

Lo afferma in una nota Cristiana Avenali, responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio.

“Si tratta di un risultato per il quale come Responsabile dell’Ufficio di Scopo ‘Piccoli Comuni e Contratti di Fiume’ della Regione Lazio ho lavorato molto, perché è fondamentale fornire i Piccoli Comuni della nostra Regione di servizi come questo, aiutando a contrastarne lo spopolamento e facilitando la vita delle giovani famiglie – continua – Investire su scuolabus elettrici è un’importante scelta di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità economica poiché permette ai Comuni di fornirsi di mezzi con costi di gestione notevolmente inferiori rispetto a quelli alimentati con i combustibili fossili, per altro senza dover sostenere l’investimento iniziale di cui si farà carico la Regione”.

“Ci tengo inoltre a sottolineare che, come previsto dalla legge regionale, abbiamo riservato una particolare attenzione ai Comuni ancora più piccoli e quindi con maggiore bisogno: abbiamo previsto infatti che fra i criteri che concorrono alla definizione del punteggio vi sia un criterio di priorità per i Piccoli Comuni con meno di 2.000 abitanti – conclude – Ora la delibera andrà nella Commissione competente, per poi tornare in giunta per l’approvazione finale, così da poter partire subito a gennaio 2022 con il bando per l’assegnazione delle risorse”.