A Tivoli spunta… Rosolino. L’ex nuotatore in città per le gare della figlia Sofia Nicole

di Valerio De Benedetti

A Tivoli presso la piscina Tivoli Swimming Club sita nel complesso dell’Arci, è andato in scena, nelle giornate di sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre, il I° Trofeo Nazionale Città di Tivoli Esordienti A e B” organizzato dalla Bluegreen Sporting Club, la società che da pochi mesi gestisce l’impianto. Tra gli ospiti speciali presenti all’evento anche l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino, presente insieme a sua moglie, la ballerina di “Ballando con le stelle” (programma in onda su Rai 1) Natalia Titova. Il motivo della loro presenza per l’evento nella città tiburtina è dovuto al fatto che la primogenita della coppia, Sofia Nicole, fosse impegnata nella competizione. Classe 2011, la giovane Rosolino sta cercando di seguire le orme del papà e al momento fa parte del team del Circolo Canottieri Aniene. Nell’arco delle due giornate a Tivoli Sofia Nicole ha preso parte a ben sette gare: 50 e 100 dorso, 50, 100 e 200 rana, 50 e 100 stile libero. Purtroppo papà Rosolino ha potuto assistere soltanto alla prima giornata di gare a causa di alcuni impegni lavorativi che lo hanno costretto a rimanere a Roma, ma ha comunque applaudito e coccolato la figlia al termine di ogni gara. Tanto entusiasmo anche per i bambini presenti, che alla vista dell’ex campione hanno scattato foto ricordo con lui. Un ricordo che custodiranno sicuramente con cura.