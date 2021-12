Tony Saccucci vincitore del Premio “Movie to music”

Nuovo riconoscimento per Tony Saccucci: il regista di Vallinfreda è stato appena al “Movie to music”. Saccucci, nell’ambito del Premio, che si è svolto il 13 dicembre a Roma, ha conquistato il titolo di Miglior film su un luogo della musica con “La prima donna”, pellicola dedicata all’incredibile vita di Emma Carelli, diva assoluta del Teatro dell’Opera di inizio ‘900 e prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di impresario teatrale. Con lo stesso docufilm Saccucci, nato e residente a Vallinfreda, aveva già vinto il Nastro d’Argento come miglior film 2020.

Il premio è stato ideato per valorizzare e celebrare i migliori film di argomento musicale, secondo cinque diverse categorie articolate per durata, tipo di narrazione e tema musicale affrontato.

Cinque pertanto i vincitori. Tra gli altri, oltre Saccucci, è stato scelto come Miglior film biografico su un musicista “Ennio” di Giuseppe Tornatore, intenso ritratto del Maestro Morricone.

Condividi l'articolo: