Morlupo – Ecco l’orario festivo dei corsi e dei laboratori del Centro Culturale Arcadia

Si sa che il Capodanno è il momento dell’anno in cui si tirano i bilanci e si fanno i buoni propositi per l’anno a venire.

L’Univeristà Popolare di Roma Nord ASD e APS, che ha sede nel Centro Culturale Arcadia di Morlupo, in Via San Sebastiano 7B, ha predisposto molti corsi e laboratori per materie disparate, che vanno dalla drammaturgia ai corsi di lingua, dall’informatica allo yoga.

Da oggi, 20 dicembre, fino al 7 gennaio, i corsi seguiranno il calendario che trovate sotto:

Lunedì 14.45/15.45 Percorso

Lunedì 16.00/17.30 Drammaturgia

Lunedì 17.45/19.45 Scuola di Teatro

Martedì 14.45/15.45 Percorso

Martedì 16.00/18.30 Teatro Musicale

Martedì 18.45/19.45 Yoga

Mercoledì 14.45/15.45 Percorso

Mercoledì 16.00/17.30 Tedesco

Mercoledì 17.45/19.45 Inglese

Giovedì 14.45/15.45 Regia

Giovedì 16.15/17.15 Dizione

Giovedì 17.30/18.30 Canto

Giovedì 18.45/19.45 Yoga

Venerdì 14.45/15.45 Tecniche di Memoria

Venerdì 16.00/17.30 informatica

Venerdì 17.45/19.45 Teatro-Terapia