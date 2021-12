Troppe quarantene, ad Anzio scuole chiuse

Scuole in presenza chiuse prima di Natale per tutti gli studenti di Anzio, in provincia di Roma. Il sindaco Candido De Angelis ha firmato un’ordinanza in cui ha disposto la Dad fino al 22 dicembre per le scuole di ogni ordine e grado “con l’obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10 gennaio”. Si tratta, ha aggiunto, “di una misura precauzionale per consentire” a studenti e professori “di trascorrere più serenamente le festività natalizie in famiglia”. Secondo l’assessore alla scuola Laura Nolfi è la “migliore decisione possibile” per “evitare l’incremento delle quarantene, con possibili ripercussioni a ridosso del Natale”. “I contagi sono in aumento anche nelle classi”, ha specificato il sindaco.

