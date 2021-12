Covid, balzo di positivi a Castel Madama, 31 in più: il 40 per cento bambini

Trentuno nuovi contagi nella settimana tra il 14 e il 20 dicembre a Castel Madama. Dieci invece le guarigioni registrate. Ammontano a 43 i casi totali infetti nel territorio comunale. In linea con i dati epidemiologici, le fasce di età maggiormente colpite dal virus in questa fase della pandemia sono le più giovani: quasi il 40% dei casi sono bambini con età inferiore o uguale a 10 anni. Dai dati ufficiali non ci sono contagi tra le persone ultrasettantacinquenni. “Siamo in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione della nostra ASL per il monitoraggio della situazione e per valutare insieme eventuali azioni da intraprendere”, ha fatto sapere il sindaco Michele Nonni, ” A fronte di questi dati teniamo a ricordare il valore della vaccinazione anti-Covid, attualmente l’arma più efficace che abbiamo a disposizione per combattere e proteggerci dal virus. L’evolversi della situazione, l’avvicinarsi delle festività e il moltiplicarsi di occasioni di incontro tra familiari e amici ci portano a rinnovare all’intera cittadinanza, oggi più che mai, il rispetto delle regole per il contenimento del contagio”.

