In Italia due milioni settecentomila positivi

Almeno la curva in salita si è appiattita ma le previsioni sono ancora difficili da fare. Ad ammetterlo è anche la fondazione Gimbe che nel bollettino, volutamente emesso una volta a settimana, si affida all’efficacia del vaccino nei confronti della malattia grave. Sebbene ci siano ventimila persone ricoverate per Covid e millesettecento in terapia intensiva, si evidenzia un arresto, almeno nella curva prima in constante crescita.

Ma il problema resta l’impatto col sistema sanitario. L’occupazione degli ospedali per il Covid è prossima al 30% dell’area medica e al 20% in terapia intensiva. Sono dati che fanno automaticamente proclamare il nuovo regime nelle rispettive regioni dove si attestano.

Sempre sui dati, c’è un calo per in prevalenza della variante Omicron su quella Delta. Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si è attestato al 14,8% (in calo: ieri era al 16,4%).