Il mercato immobiliare salvato dai ragazzi (under 36)

Secondo un’indagine del portale Immobiliare.it, in collaborazione con Euroansa, società di mediazione del credito, e Mutuiamo, società digitale di mediazione del credito a distanza, negli ultimi due anni (con una decisa accelerazione da febbraio 2021), c’è stato un progressivo aumento dei mutui per i giovani al di sotto dei 36 anni, che hanno trascinato verso l’alto il mercato delle vendite di case.

I cosiddetti mutui “giovani”, chiamiamoli così, sono incrementati di 6,4 punti percentuali, sul totale dei finanziamenti erogati: se a inizio 2020, la percentuale era del 41,5%, oggi si attesta di poco al di sotto del 48%. Il report evidenzia poi che il mercato degli over 36 è stato decisamente surclassato da quello degli under 36. I mutui concessi agli uni e agli altri evidenziano rispettivamente (sempre da gennaio 2020) una percentuale del +70%, contro il +34% . E nel secondo trimestre del 2021 è salita persino la percentuale dei mutui giovani senza garante che è arrivata a superare il 90%. L’indagine segnala inoltre che le agevolazioni previste dal Decreto Sostegni-bis per i mutui ai giovani ha spinto la domanda di circa il 10% rispetto al periodo precedente alle agevolazioni.

Grosso impulso all’acquisto della prima abitazione

Che il Governo, con queste misure, abbia voluto dare impulso all’acquisto della prima casa della popolazione più giovane, con davanti a sé un lungo periodo lavorativo, è legato anche al fatto che, sottolineano gli analisti, pure i giovani, a proposito di investimenti, preferiscano concentrarsi sul mattone: e il 2022 è considerato a tutto tondo un anno assolutamente formidabile per il suo sviluppo, rispetto al 2021 peraltro caratterizzato da buoni risultati.

Le analisi di cui sopra che vedono un mercato premiato da questi giovani sono confermate dagli operatori del nostro territorio, ad esempio Daniele Scatassi, Ceo di Building Production, che opera in particolare tra Fonte Nuova, Mentana, Guidonia, Monterotondo, Torlupara. Del resto, ha spiegato l’esperto, la possibilità di accedere ai mutui con tassi vantaggiosi garantiti dallo Stato non è proprio il caso di lasciarsela sfuggire, tanto più che, ha aggiunto, la rata del mutuo spesso risulta essere inferiore a quella di un affitto. La sua azienda è diventata molto social, tanto che è possibile vendere casa addirittura attraverso Instagram: e si sa che i giovani con i social ci vanno a nozze. Quindi è tutto un nuovo modo di comprare e vendere, quello che si sta delineando sotto i nostri occhi (ma già ben fisso negli scenari di vita quotidiana) e che passa in modo praticamente “obbligato” attraverso il web. Aggiunto alle misure vantaggiose dello Stato… per i giovani, avere finalmente una abitazione propria, è davvero a portata di click. Tanto più che comunque il prezzo degli appartamenti si è abbastanza calmierato, giusto prezzo alla giusta qualità, si può dire (o almeno così dice chi si dedica al comparto).

Una piccola nota negativa, “riservata” ai pessimisti: incentivi per i giovani, benissimo, ma se poi il lavoro non ce l’hanno? Per essere ripetitivi (e banali), la risposta è: questa è tutta un’altra storia.