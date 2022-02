Addio Maurizio Laurenzi: politico appassionato, innamorato di Tor Lupara

Si svolgeranno domani, venerdì 11 febbraio, alle ore 14 presso la Parrocchia Gesù Maestro di Tor Lupara, i funerali di Maurizio Laurenzi. Sessantasette anni, ex assessore ai Servizi Sociali, aveva ricoperto fino a pochi mesi fa il ruolo di Segretario cittadino del Partito Democratico.

La politica era la sua più grande passione. Si era sempre battuto per i più deboli e aveva contribuito al rinnovamento della classe dirigente per lasciare spazio ai giovani, dopo anni di diatribe interne al partito.

La sua è stata una delle primissime famiglie ad arrivare a Tor Lupara. Nunzio Laurenzi, infatti, arrivò da Berete in provincia de L’Aquila nel 1930, quando la via Nomentana era ancora disabitata e percorsa solo da chi andava la mattina a portare il vino da vendere a Roma con il carretto. Da amministratore pubblico aveva fatto di tutto per dare dignità a questi primi pionieri. Il 25 aprile del 2008 aveva tagliato il nastro al sindaco Vittori a “Largo dei Ragazzi”, lo spiazzale dove sorge la torre che dà il nome alla frazione che aveva visto morire quattro bambini a causa di una mina inesplosa durante la Seconda Guerra Mondiale. Per lui quella data aveva un simbolo speciale e recentemente aveva protestato con l’attuale amministrazione comunale per non aver celebrato come si deve il Giorno della Liberazione.