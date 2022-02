Mentana – Perde il controllo dell’auto e uccide un pedone sul marciapiede

Investimento mortale stasera a Casali di Mentana. Poco dopo le 20 un’auto a velocità sostenuta ha centrato un passante su un marciapiede uccidendolo. La vittima, un professionista del posto, 55 anni. I rilievi sono ancora in corso. L’automobilista è stato sottoposto al narcotest e all’etilometro. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza del Credito cooperativo, sulla via Nomentana. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Si procede per omicidio stradale.

