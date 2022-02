Botte all’ex, condannato “ho preso il muro fratellì”

Minacce, tentativi di strangolamento e botte con una spranga di ferro. Per questo il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex compagna Algero Corretini, influencer e rapper conosciuto col nome d’arte di “1727 Wrldstar”, diventato famoso al grande pubblico per un video in cui restava coinvolto in un incidente stradale al termine del quale esclamava: “ho preso il muro fratellì”.

E’ stato lo stesso Corretini a dare la notizia sui Social, specificando che il Tribunale ha previsto anche la pena accessoria di un risarcimento di 20 mila euro all’ex che il rapper ha commentato: “Te dico fermate, fratellì”.

L’influencer era stato arrestato il 21 gennaio 2021 ed è rimasto in carcere fino a novembre 2021. All’epoca la compagna denunciò di essere stata picchiata per motivi futili e costretta a fuggire di casa senza vestiti. Non contento, Corretini l’avrebbe raggiunta e avrebbe continuato a picchiarla: trasportata in ospedale, la ragazza fu visitata e dimessa con una prognosi di un mese per una costola fratturata e la lesione del timpano.

Secondo quanto riferito dall’ex le aggressioni erano all’ordine del giorno, ma fino a quel momento non aveva mai voluto denunciare.