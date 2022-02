Una fiaccolata per Cucciolone, il cane morto appena accalappiato

Castel Madama piange Cucciolone, il cane buono morto in canile a poche ore dall’accalappiamento. In paese si respira molta commozione ma anche rabbia: “Cucciolone era tranquillo, innocuo. La sua morte? Una esecuzione e il mandante è stato chi ha dichiarato il falso per spingere chi di dovere alla cattura”. “Il cane era anziano…non ha superato lo stress della cattura oppure è stato sottoposto a un dosaggio di anestesia troppo alto?”, si chiedono in tanti.

Castel Madama sotto choc, è morto Cucciolone, il cane buono accalappiato ieri

LA FIACCOLATA

L’Enpa, su sollecito di decine e decine di abitanti e di animalisti, sta organizzando una fiaccolata in memoria di Cucciolone e in segno di protesta per l’inaspettato accalappiamento che per di più lo ha condotto alla morte. L’appuntamento è stato fissato per domani 13 febbraio a piazza Dante alle ore 20,40.

IL SINDACO CHIEDE CHIARIMENTI ALLA ASL

Lo stesso sindaco, Michele Nonni, si sta occupando del caso. Già da stamattina ha inviato una pec al servizio veterinario della Asl territoriale per sollecitare l’autopsia, chiedere se la procedura dell’accalappiamento sia stata rispettata e anche, per ultimo, conoscere il motivo perché la cattura del cane sia stata eseguita nell’ora di uscita degli alunni della scuola elementare, rimasti turbati. “Mi sono recato subito al canile ieri sera appena ho saputo della cattura di Cucciolone, ma l’ho trovato chiuso”, ha spiegato il sindaco, “Sono tornato stamattina e ho trovato Cucciolone morto. Sembrava dormisse. Sono scosso anche io. Ho saputo poi che erano arrivate delle segnalazioni alla Polizia Municipale contro il cane. Cucciolone comunque era benvoluto dalla maggior parte dei castellani. Ora vogliamo sapere perché è morto”.

Nella foto in primo piano un momento della cattura del cane.