Palombara – Bonificate due strade

Portati via quintali di rifiuti a Palombara Sabina da via dell’Acqua Solfurea e via Palermo. Lo rende noto ai cittadini una nota del Comune: “La tutela del territorio, dell’habitat in cui viviamo è fondamentale per la qualità e la prospettiva di vita di ogni essere vivente. Ringraziamo il Corpo Ambientale Nazionale Roma Est per l’azione di controllo che sta svolgendo sul territorio comunale e richiamiamo tutti i cittadini ad un comportamento responsabile senza il quale ogni sforzo può essere vanificato. Sono state recentemente bonificate Via dell’Acqua Solfurea e Via Palermo trasformate in discarica dall’inciviltà di qualcuno a danno di tutti”.

