A Castel Madama, il più grande centro di ricerca clinica osteopatica

Castel Madama leader in osteopatia. L’ ISTITUTO DI RICERCA CLINICA OSTEOPATICA- I.R.C.O., annesso all’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV”, in località Monitola, offre al suo interno, servizi osteopatici per utenti esterni che necessitano della cura integrale-manuale della persona. Inoltre, l’Istituto, si prefigge la prerogativa di essere un punto di riferimento per molti giovani Osteopati che si accostano all’attività professionale e di ricerca clinica Osteopatica.

Presente su tre regioni italiane (Calabria, Sicilia e nel Lazio, appunto a Castel Madama, a un paio di km dall’uscita auostradale) oltre a servizi osteopatici, si avvale di consulenze esterne – grazie alla collaborazione strutture partner di alto livello – in grado di offrire ulteriori consulenze mirate alla salute ed al benessere della persona.

Dall’ambito pediatrico a quello geriatrico, il team degli Osteopati – diretto dal professor Francesco Manti – è in grado di fornire, grazie all’esperienza ultra ventennale, prestazioni osteopatiche risolutive su tutte quelle alterazioni disfunzionali neuro-muscolo-scheletrici e cranio-viscerale che se non curate, nel tempo, posso infliggere condizioni patologiche serie.

Inoltre, grazie alla ricerca clinica osteopatica, diversi utenti selezionati, da un lato possono beneficiare di prestazioni osteopatiche gratuite, dall’altro partecipano attivamente alle formazione dei futuri osteopati con il supporto dei nostri docenti tutor.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.medicinaosteopatica.com (sezioni I.R.C.O. OSTEOPATIA) oppure +39 0774.41.12.15 -3426993516