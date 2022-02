GUIDONIA – Cocaina e contanti in casa, preso pusher

Il via vai dal suo appartamento non era passato inosservato, per questo i carabinieri si sono appostati in attesa del momento propizio per beccarlo in flagranza di reato.

Così nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio i militari della Tenenza di Guidonia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne italiano incensurato di Colle Fiorito, frazione di Guidonia Montecelio.

Durante la perquisizione nel suo appartamento gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 25 grammi di cocaina e 2 mila euro considerati provento dell’attività illecita.

L’arresto del giovane è stato convalidato stamane, giovedì 17 febbraio, dal Tribunale di Tivoli.