Due stelle di Fiano all’Italia’s got talent

Mamma e figlia, le due stelle della danza di Fiano Romano Maria e Martinica Ferrara Strova, saranno protagoniste della prossima puntata di Italia’s got talent.

Per chi vorrà seguirle il programma andrà in onda su Sky Uno e Now Tv mercoledì 23 febbraio alle 21.15, invece sul digitale terrestre martedì primo marzo alle 21.30, su Tv8.

“Siamo molto emozionate”, commentano mamma e figlia. Maria, origine colombiana, vive a Fiano da vent’anni e qui gestisce insieme a Martinica la scuola di danza Omphalos. Martinica è specializzata in danza orientale e flamenco arabo. Maria nella danza orientale con le ali, “con le ali di Maria” da lei inventate.

ALLA RICERCA DI TALENTO

Quest’anno al tavolo della giuria di Italia’s got talent – il programma a caccia di talenti- ci saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Elio, grande novità di questa edizione. La conduzione del programma è affidata a Lodovica Comello. “Una nuova formazione pronta a divertire e a divertirsi insieme al pubblico e pronta a scovare i migliori talenti del nostro Paese”, annuncia lo staff.