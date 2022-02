Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 23 febbraio, a Casali di Mentana: un motociclista è rimasto ferito in maniera grave ed è stato ricoverato in codice rosso. Lo schianto sulla via Nomentana nei pressi della curva della Madonnella. Per permettere i rilievi la polizia municipale ha deviato il traffico verso via delle Molette.

La foto è di archivio