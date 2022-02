TIVOLI – Ciak si gira, c’è Claudio Amendola al cimitero

Presterà il volto ad un boss mafioso malato di Alzheimer e al tempo stesso sarà dietro la macchina da presa.

Domani, giovedì 24 febbraio, l’attore e regista Claudio Amendola sarà a Tivoli per girare alcune scene de “Il Patriarca”, nuova fiction che andrà in onda a fine 2022 su Canale 5 in 12 episodi per un totale di sei puntate. Dalle 5 a mezzanotte il campo base della troupe sarà nel parcheggio di largo Saragat e di piazzale Grande Torino.

Nella serie Claudio Amendola interpreterà un ruolo da cattivo, quello del boss mafioso Nemo Bandera che alla soglia dei 60 anni scopre di essere affetto dal morbo di Alzheimer e dimentica tutti gli omicidi commessi.

Nel cast ci saranno: Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua, Raniero Monaco di Lapio, Primo Reggiani, Neva Leoni e Giulia Schiavo.

“Il Patriarca”, scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri, è la prima produzione televisiva della Camfilm, società di produzione guidata da Camilla Nesbitt, moglie di Pietro Valsecchi della Tao Due.