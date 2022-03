MONTEROTONDO – Malamovida, faccia a faccia in tv tra sindaco e giornalista – VIDEO

Il caso della “Malamovida” di Monterotondo tiene ancora banco sulla ribalta nazionale. Oggi, mercoledì 2 marzo, la vicenda è stata trattata per la seconda volta da “Storie Italiane”, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele (Guarda il VIDEO).

Collegato dal suo ufficio del Comune di Monterotondo, il sindaco Riccardo Varone. Collegati dalla loro abitazione nel Centro storico eretino la giornalista Rai Cinzia Fiorato e il compagno, l’avvocato Vincenzo Iacovino, che nella notte di sabato scorso 26 febbraio hanno subito l’incendio dell’auto, una Land Rover distrutta dalle fiamme insieme ad altre due vetture parcheggiate accanto.

Nel suo intervento il sindaco Varone ha evidenziato che la Movida è un problema difficile da affrontare in tutta Italia e che si affronta in maniera condivisa. Inoltre ha annunciato la prossima approvazione del Regolamento per il Centro storico, nato da confronto con cittadini ed esercenti”.

Il sindaco Riccardo Varone ha ricordato di aver già espresso la sua solidarietà sia alla coppia Fiorato-Iacovino che agli altri due cittadini ai quali sono state bruciate le auto. Ha aggiunto inoltre che per arginare la “Malamovida” l’amministrazione comunale è intervenuta con un progetto con la Prefettura e non si è mai sottratta dal confronto coi cittadini, incontrando personalmente in Comune l’Associazione dei residenti nel Centro storico di Monterotondo.

Durante la trasmissione è intervenuta anche la coppia che da anni denuncia la situazione invivibile nel cuore della città eretina.

“Due giorni fa – ha detto Cinzia Fiorato – abbiamo trovato lo sportello del contatore del gas manomesso. Abbiamo installato le telecamere documentando un clima che non riguarda soltanto noi. Da anni denunciamo che gli sportelli delle utenze vengono utilizzati per lo spaccio di droga: i pusher lasciano all’interno la dose, il cliente la prende e lascia soldi. Tutto alla luce del sole: va avanti così da almeno dieci anni”.

“La nostra auto – ha aggiunto l’avvocato Vincenzo Iacovino – era ferma da qualche giorno, revisionata da una settimana, le temperature erano bassissime e secondo i carabinieri l’incendio è di natura dolosa. Vorrei sgomberare il campo da un equivoco che qualcuno ha utilizzato in maniera strumentale: io non ho portato a Monterotondo alcun elemento riconducibile all’attentato. Mi spiego meglio: io non ho mai difeso per scelta i delinquenti, ma mi sono trovato a fronteggiare i delinquenti a Monterotondo”.

La conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele ha garantito che una sera del prossimo fine settimana una troupe del programma sarà a Monterotondo per documentare le notti eretine. Lunedì prossimo, 9 marzo, un nuovo confronto tra il sindaco Riccardo Varone e la giornalista Cinzia Fiorato.