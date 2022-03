Monterotondo – Partiti i lavori per la caserma della guardia di finanza

Sono partiti i lavori di ristrutturazione del palazzo ex Asl in via Garibaldi che ospiterà la compagnia della Guardia di Finanza. Il centro storico così sarà dotato di un importante presidio delle forze dell’ordine.

I lavori saranno eseguiti dalla Regione Lazio, ente finanziatore, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa, approvato dal Consiglio comunale nel marzo del 2019 che prevede la messa a disposizione dei locali per 40 anni dei locali e gli adeguamenti tecnici a carico della Guardia di Finanza. La caserma avrà a disposizione circa mille metri quadrati disposti su due piani.

Nel maggio del 2021, nel corso del sopralluogo effettuato dal comandante regionale, generale Rosario Lorusso, quello provinciale, il generale Paolo Compagnone, dal comandante della compagnia di Tivoli tenente colonnello Giuseppe Bifero, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri Regione Lazio, la vicesindaca e assessora alle Opere pubbliche Isabella Bronzino e il comandante della Polizia locale Michele Lamanna, era stata confermata l’idoneità dell’edificio rispetto alle esigenze operative e logistiche della Guardia di Finanza.

Nel frattempo nel tratto sarà istituito il divieto di sosta per permettere lo svolgimento dei lavori.

