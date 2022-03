MARCELLINA – Ucraina, il Comune cerca alloggi per i profughi

Il Comune di Marcellina è il primo della città del Nordest a rispondere all’appello del Governo e ad attivarsi per l’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Ieri, venerdì 4 marzo, l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Lundini ha pubblicato una manifestazione di interessi per sondare la disponibilità, sul territorio comunale, di unità immobiliari e/o singoli appartamenti ad uso abitativo per l’ospitalità di cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale.

L’avviso fa seguito ad una nota trasmessa mercoledì 2 marzo dalla Prefettura di Roma che invitava i Sindaci della Provincia di Roma a promuovere la ricerca di soluzioni abitative idonee all’ospitalità in un’ottica solidaristica e di accoglienza. Il primo ad attivarsi nella provincia di Roma è stato Antonio Proietti, il sindaco di Roiate, Comune di 648 abitanti sui Monti Ernici. Il secondo è appunto il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini.

L’avviso precisa che la ricerca di immobili avviene nelle more dell’adozione di specifiche disposizioni ministeriali che preveda specifici oneri a carico del Ministero dell’Interno. Insomma, al momento non sono previsti fondi per l’affitto di appartamenti e stabili privati immediatamente fruibili e dotati dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità ed agibilità.

Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, secondo il modello di domanda reperibile sul sito istituzionale del Comune di Marcellina: https://www.comune.marcellina.rm.it.

La domanda potrà essere presentata:

A) e-mail: all’indirizzo protocollo@comune.marcellina.rm.it

B) presso allo sportello del protocollo il lunedì mattina dalle 9,00 alle 11,30.