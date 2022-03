Castel Madama – Oggi al Castello appuntamento Pd per dire no alla guerra

Appuntamento per dire no alla guerra in Ucraina oggi, 12 marzo, al Castello Orsini, Castel Madama. Per le 17 è stato fissato un incontro-dibattito organizzato dal Partito Democratico.

Interverranno il segretario regionale Bruno Astorre, il vicepresidente Regione Lazio Daniele Leodori, il presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi e la segretaria cittadina Amerina Paolacci. Parteciperanno anche il sindaco, Michele Nonni, e il dirigente scolastico in pensione Alvaro Fagioli.