GUIDONIA – Scontro tra auto, 21enne all’ospedale in codice rosso

Scontro tra due auto oggi, mercoledì 16 marzo, a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di un ferito e due vetture compromesse.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, l’incidente stradale è avvenuto verso le 13 di oggi all’incrocio tra via Casal Bianco e via di Marco Simone, un tratto di strada di competenza sia del Comune di Guidonia Montecelio che di Roma Capitale.

Le auto coinvolte sono una Fiat 500 condotta da una 38enne italiana e una Peugeot 208 condotta da un 21enne italiano al fianco del quale viaggiava una coetanea, anche lei italiana. Pare che lo scontro sia avvenuto tra la parte frontale della Fiat e lo sportello laterale destro della Peugeot che in seguito all’impatto si è ribaltata: al momento non è chiaro quale dei due mezzi non abbia rispettato lo stop.

La dinamica è al vaglio degli agenti del Gruppo IV Tiburtino di Roma Capitale intervenuti sul posto per i rilievi.

Il 21enne è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in codice rosso: il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Illese sia la fidanzata che la conducente della 500.