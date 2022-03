GUIDONIA – Elezioni, “Cambiamo” boccia Masini candidato sindaco

Da Piero Sebastianelli, Responsabile del Comitato Promotore di “Cambiamo” riceviamo e pubblichiamo:

“Il tempo della consultazione elettorale per Guidonia Montecelio è ormai imminente e il confronto tra le varie forze politiche per i relativi assetti sta volgendo al termine. Cambiamo, nell’ambito delle consultazioni con le altre forze di centrodestra, ha ritenuto, con rammarico, di non poter aderire ai presupposti politici di coalizione proposti, tenendo conto dello scenario che si sta proponendo per la prossima competizione.

Noi riteniamo, infatti, che la Città di Guidonia Montecelio abbia bisogno di una vera svolta politica, svincolata da logiche introverse e aperta al cambiamento, per un efficace governo della Città e al servizio del cittadino.

Pertanto, Cambiamo, rivolge un forte appello a tutte le organizzazioni politiche del territorio di espressione civica, di voler unire i propri sforzi in un progetto condiviso, aprendo al più presto un tavolo di confronto, nell’interesse della Città”.