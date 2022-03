TIVOLI – Olivieri, caccia alle bombe nell’area della nuova scuola

Iniziano le grandi manovre per il futuro dell’istituto professionale “Orazio Olivieri” di Tivoli, chiuso da settembre 2021 per problemi sismici e di staticità. La Città Metropolitana di Roma Capitale – Ente gestore delle scuole superiori – ha dato il via libera alla realizzazione della “Cittadella dell’Istruzione” nell’area sterrata di circa un ettaro in via Val Gardena angolo via Tiburtina, antistante il distaccamento dei Vigili del Fuoco a Villa Adriana.

Lunedì 14 marzo l’ex Provincia ha affidato alla società “Sedar Srl” di Roma un incarico da 7 mila 503 euro per effettuare la valutazione del rischio bellico ed la bonifica degli ordigni eventualmente presenti nel sottosuolo, così come regolamentato dal Ministero della Difesa.

Si tratta di un passaggio obbligato prima di poter accedere nell’area dove è stata prevista la possibilità di posizionare una struttura scolastica prefabbricata stabile composta da circa 40 moduli (32 aule e 8 laboratori) in quantità sufficiente ad ospitare i 750 studenti e il personale docente dell’Istituto per consentire così la ripresa delle attività didattiche in presenza.

Col Decreto numero 136/2021 la Città Metropolitana ha stabilito di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei Lavori di sistemazione dell’area di pertinenza della “Cittadella dell’istruzione” per un importo complessivo pari a un milione di euro. Una volta effettuate le indagini geologiche e i rilievi topografici, una volta ottenuti i pareri archeologici e paesaggistici, il progetto preliminare passerà al vaglio del Consiglio comunale di Tivoli per la variante urbanistica propedeutica all’esproprio dell’area di via Val Gardena.

Vale la pena ricordare che l’Istituto “Olivieri” è stato chiuso, a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, il 13 settembre 2021 a seguito di verifiche e indagini, i cui esiti hanno palesato un insidioso quadro generale con diverse criticità inerenti la marcata precarietà statica.

La Città Metropolitana ha inserito nella Programmazione delle opere pubbliche 2021/2023 i Lavori strutturali per miglioramento sismico per un importo di 8 milioni di euro.