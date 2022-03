GUIDONIA – Puledro morto ritrovato tra i rifiuti

La prima impressione è stata quella di una carcassa gettata nella scarpata tra i rifiuti, ma deceduta altrove.

E’ la carcassa di un puledro rinvenuta stamane, sabato 19 marzo, verso le 9,30 da parte delle Guardie Ambientali dell’associazione Congeav in via delle Macchiarelle, la strada ricadente nel territorio di Sant’Angelo Romano che costeggia le cementerie Buzzi-Unicem.

Dai primi riscontri sull’equino non sono state riscontrate ferite esterne: i volontari hanno segnalato il caso ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia per accertamenti sulla proprietà del cavallo, mentre il Servizio Veterinario della Asl Roma 5 accerterà le cause del decesso.