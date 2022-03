GUIDONIA – Cavalli al pascolo sui terreni altrui, allevatore denunciato

Da mesi i proprietari protestavano per l’invasione delle aree e per il danneggiamento degli alberi da frutto, ma la situazione non era cambiata di una virgola.

Per questo hanno denunciato tutto ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia. Così ora un 44enne allevatore di cavalli di Marcellina si ritrova indagato per pascolo abusivo e danneggiamento di alberi da frutto.

I militari hanno effettuato tre distinti sopralluoghi a seguito delle denunce presentate da un 70enne, un 66enne e un 60enne proprietari di tre diversi appezzamenti di terra confinanti l’uno con l’altro in località Colle Spinello, alle pendici di Montecelio.

Secondo i tre, da mesi una ventina di cavalli pascolavano liberamente nelle loro proprietà, nonostante fossero tutte recintate, danneggiando piante di olivo e vitigni.