Green pass, vicini all’addio

Dal primo maggio – escludendo risalite Covid – potremo mettere via il Green Pass. Il progressivo abbandono della certificazione verde partirà, però, già dal primo aprile quando per quasi tutte le attività all’aperto non sarà più necessaria e per i trasporti basterà anche il tampone negativo. Vediamo nel dettaglio

Per gli autobus dal primo aprile basterà il tampone e mascherina Ffp2

A partire dal primo aprile non sarà più richiesto il Green Pass rafforzato sugli autobus, basterà il tampone. Sarà però sempre obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Stessa modalità di accesso per metro, treni e navi.

Dal primo aprile accesso libero ai locali, ma solo all’aperto

Già dal primo aprile, nei locali che hanno tavoli all’aperto, si potrà accedere liberamente. In quelli al chiuso, invece, al tavolo ma anche solo per una consumazione al banco sarà ancora necessario il Green Pass rafforzato.

Green pass rafforzato per tutto il mese di aprile per palestre, piscine e centri benessere

Ancora per tutto il mese di aprile è richiesto il Green Pass rafforzato in tutti gli impianti al chiuso, dalle piscine alle palestre, ma anche centri benessere.

A cinema, teatri, discoteche accesso libero da maggio

Solo da maggio. Fino al primo maggio per andare a cinema, a teatro, ad un evento che si svolge in una sala al chiuso o in sale da ballo e discoteche sarà necessario il Green Pass rafforzato e la mascherina Ffp2.

Dall’estetista o dal parrucchiere niente Green pass dal primo aprile. Così per le banche e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione.

Per entrare in ospedale o in una Rsa a far visita a delle persone ricoverate invece servirà il Green Pass rafforzato fino al 31 dicembre.