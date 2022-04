GUIDONIA – “La Giustizia adotta la Scuola”, Eugenio Occorsio al Liceo Majorana

Ieri, venerdì primo aprile, al Liceo “Ettore Majorana” di Guidonia, alla presenza del Capo della Procura di Tivoli, Francesco Menditto, si è aperto il ciclo di lezioni-incontri sul tema “Gli anni di piombo. Tra storia e cinema” all’interno del Corso “La giustizia adotta la scuola” a cura della Fondazione Vittorio Occorsio.

L’ospite del primo incontro è stato il giornalista di “Repubblica”, docente universitario e scrittore, Eugenio Occorsio, figlio del noto magistrato assassinato nel luglio del 1976 dal neofascista Pier Luigi Concutelli (questi, mai pentitosi). Il primo ospite è stato appunto Eugenio Occorsio che ha raccontato l’esperienza di aver perso un padre all’età di venti anni.

“Come scrivo nel mio libro uscito nel 2011 (“Non dimenticare, non odiare”, pubblicato da Dalai, e ora riedito da Baldini & Castoldi, n.d.r.), non serbo rancore per chi ha ucciso mio padre. L’odio non ti fa stare meglio. È successo. (…) Non ho mai ricevuto le scuse o un messaggio da chi ha ucciso mio padre. Ma non porto risentimento”.

Il Procuratore Capo Menditto ha introdotto il tema ricordando i primi anni Settanta, periodo in cui gli estremismi hanno insanguinato l’Italia. Ha rammentato “alle ragazze a ai ragazzi che loro sono il futuro e che per affrontarlo bisogna conoscere il passato, come voi fate bene a scuola, anche attraverso questi incontri e grazie ai vostri docenti”.

Sono intervenuti anche la professoressa Antonella Grippo, esperta di storia contemporanea, e il professor Eusebio Ciccotti, storico del cinema e Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma.

Hanno seguito questo primo incontro, trasmesso via youtube, circa 235 studenti, mentre altri 1200 erano collegati. L’incontro è stato aperto dalla “Piccola Orchestra del Liceo Musicale di Guidonia” che ha suonato l’inno d’Italia, diretta dai professori Ivano Infussi e Alessandro Fratta.

Il prossimo incontro-conferenza della “Fondazione Occorsio” con il Polo Liceale e Tecnico si terrà il 6 maggio, con una relazione-lezione del Procuratore Francesco Menditto.