C’è chi spera nel tumore

Tumore o non tumore? Da settimane si rincorrono le voci di un tumore alla tiroide del presidente russo Vladimir Putin ormai sull’orlo dei 70 anni. Tumori alla tiroide, va detto, quasi mai mortali.

Ora a sostenerlo anche Proekt, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo per il quale lavorano giornalisti che decidono di restare anonimi e cercano di portare avanti inchieste libere nonostante la censura.

“Vladimir Putin ha un cancro alla tiroide” scrive il media indipendente in una lunga inchiesta in cui riporta l’elenco dei medici personali che accompagnano il presidente russo nei suoi viaggi.

“Dall’inizio del primo mandato di Putin, il Cremlino iniziò a nascondere informazioni sulla salute dell’allora giovane presidente, anche quando cadde da cavallo, ferendosi alla schiena”, si specifica.

“L’anziano Putin è ora accompagnato da un vasto team di medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide”, continua Proekt. E “uno specialista in cancro alla tiroide che è andato a trovarlo 35 volte in quattro anni a Sochi” nella residenza dello zar.

Una notizia che è rimbalzata sui media di tutto il mondo.

Ma il Cremlino smentisce. Il portavoce Dmytry Peskov, secondo quanto riporta la Prdavda Russa, ha detto che il fatto non è vero.