Da giorni in città si era diffusa la notizia che nei pressi delle scuole era stato notato un uomo in atteggiamenti sospetti: un maniaco che si mostrava con i pantaloni abbassati alle studentesse in tenera età. L’ha sempre fatta franca, ma alla fine è stato beccato.

Così ieri, venerdì 8 aprile, gli agenti della Polizia Locale di Palestrina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli un uomo per atti osceni in luogo pubblico.

Il modus operandi era sempre lo stesso: l’esibizionista si appostava sotto i portici del complesso “Gescal” e costringeva le minorenni ad assistere ai gesti osceni. Le notizie così sommariamente trapelate, tuttavia, non consentivano nell’immediatezza di identificare con certezza l’identità dell’ignoto signore. Ciò nonostante, le poche informazioni ricevute hanno permesso alla Polizia Locale di avviare le prime indagini, concentrando il focus nella zona e negli abitanti del luogo segnalato e permettendo, in poco tempo, di avanzare le prime ipotesi.

Gli agenti diretti Commissario Coordinatore Marco Di Bartolomeo lo hanno individuato dopo l’ennesimo episodio avvenuto proprio ieri mattina riferito da una diciassettenne. La ragazza ha riferito i fatti e descritto l’uomo con accuratezza, così gli agenti della Polizia Locale lo hanno individuato, prelevato, con le tutele del caso, e accompagnato presso gli Uffici del Comando, affinché venisse riconosciuto dalla vittima.

L’uomo, le cui caratteristiche somatiche e descrittive erano perfettamente corrispondenti a quelle fornite poco prima dalla ragazza, è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria di Tivoli.