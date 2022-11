CASTEL MADAMA – Per 35 anni il medico di tutti, Domenico Pascucci va in pensione

Per 35 anni medico del paese, gli ultimi dieci anche col ruolo da sindaco. Castel Madama saluta Domenico Pascucci. Da un paio di giorni è in pensione. A breve la Asl nominerà un sostituto. Pascucci, tiburtino, è stato di fatto adottato dai castellani, ricambiato da grande affetto.

Tra i primi a salutare il medico ed ex sindaco la sua coalizione politica: “Il gruppo consiliare Viviamo Castel Madama ringrazia con tutto il cuore il dottor Domenico Pascucci che per 35 anni ha fatto parte della nostra comunità come medico di famiglia e per 10 anni come sindaco”, hanno scritto.

“Sempre al servizio dei pazienti e dei cittadini, con dedizione educazione ed umiltà, un esempio per tutti noi – hanno aggiunto – Persone come lui sono difficili da trovare .Auguriamo il meglio che si possa augurare ad un uomo come lui. Buona vita dottor Pascucci”.

La risposta del dottor Pascucci

“Ringrazio tutti i pazienti che oggi hanno reso questo mio ultimo giorno di lavoro uno dei giorni più indimenticabili della mia vita”, ha detto Pascucci. “Non immaginavo di ricevere così tanto affetto e riconoscimento per il lavoro svolto. Sono qui a ringraziarvi inoltre perché in questi anni, fin dal primo momento, mi sono sentito adottato da tutti voi e sono cresciuto nella vostra comunità condividendo tanti momenti importanti della vostra vita. Vi auguro ogni bene il vostro medico Domenico Pascucci”.

Il saluto del sindaco (suo rivale politico)

Anche l’amministrazione Michele Nonni ha rivolto un saluto all’ex medico di base. “Il Sindaco Michele Nonni e l’Amministrazione Comunale porgono i migliori auguri, per quanto fatto a beneficio della nostra comunità e per il raggiungimento di nuovi traguardi, alla dottoressa Laura Cioschi e al dottor Domenico Pascucci“.

“Entrambi si congedano dalla loro carriera professionale, praticata con dedizione e con la costanza di essere sempre vicini a gioie e sofferenze dei loro assistiti, entrando nelle famiglie di molti senza farne mancare mai la presenza. Hanno vissuto l’incubo della pandemia, che ha messo a dura prova tutte le categorie sanitarie, mettendo in luce ancor di più le loro qualità umane e la passione per la propria professione”.

Intanto, a Castel Madama, si è insediata da alcune settimane, come nuova pediatra la dottoressa Federica Alfani.