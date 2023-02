ROMA – “Bebop Mood”, il quartetto Vittorio Cuculo presenta il nuovo progetto

Il caratteristico e accogliente Boogie Club (Via Gaetano Astolfi, 63-65 – Roma) sarà la splendida cornice del concerto firmato Vittorio Cuculo Quartet Feat. Gegè Munari Special Guest Lucia Filaci – “Bebop Mood” di giovedì 2 marzo alle 21:30.

Al fianco del brillante sassofonista, due puri talenti ormai affermatisi nel panorama jazzistico nazionale come Danilo Blaiotta (pianoforte) ed Enrico Mianulli (contrabbasso), il Featuring di una vera e propria leggenda vivente del jazz italiano e non solo del calibro di Gegè Munari (batteria) e la Special Guest Lucia Filaci (voce), talentuosa cantante jazz, anche lirica, reduce da una pubblicazione discografica intitolata A Tu per Tu (Wow Records, 2022) che ha riscosso un eccellente successo di critica e pubblico.

Il repertorio del concerto sarà improntato su diversi e immortali standard della tradizione jazzistica, segnatamente appartenenti all’epoca bebop, oltre ad alcune composizioni originali.

Questo progetto dal titolo Bebop Mood, che vede la presenza di Lucia Filaci sul palco in qualità di ospite, mette in luce il rapporto personale e artistico della cantante con Vittorio Cuculo, compagni nella vita come nella musica, entrambi capaci di condividere la scena attraverso una simbiosi, un feeling e un’accattivante energia che permettono loro di esprimersi sui palchi trasmettendo agli ascoltatori emozioni autentiche, da coppia perfetta in tutti i sensi.

Dunque, un live imperdibile per tutti i grandi cultori del jazz, soprattutto quelli che amano particolarmente l’inesauribile tradizione di questo genere musicale che, proprio nel segno del bebop, è sinonimo di spettacolo, coinvolgimento e gioia comunicativa.

Biografia

In possesso di una notevole padronanza strumentale, fluidità di fraseggio, cantabilità, inventiva ed energia, nonché profondo conoscitore del linguaggio bebop, Vittorio Cuculo è molto più di una promessa del sassofono jazz italiano.

Il suo percorso di studi è ricco di borse di studio (compresa quella prestigiosissima della “Berklee College of Music” di Boston) e moltissimi titoli come, ad esempio, il diploma di laurea presso la “Siena Jazz University” e quella al “Biennio Jazz” presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma con il massimo dei voti, ma fa anche incetta di premi e riconoscimenti come, fra i tanti, il premio per solisti del “Concorso Randazzo”, il secondo posto al “Premio Internazionale Massimo Urbani” per “Solisti Jazz”, il premio come “Miglior Solista Strumentale” al concorso internazionale “Johnny Răducanu”, lo “European Jazz Award 2020” assegnatogli dal “Tuscia in Jazz Festival”, il primo premio (ex aequo) ottenuto al “Concorso Nazionale Chicco Bettinardi – Nuovi Talenti del Jazz Italiano” nella “Sezione Solisti”, oltre a essersi classificato al primo posto al “Roma Jazz Contest”.

Nonostante la sua giovane età, il sassofonista romano ha già condiviso il palco insieme a numerosi nomi altisonanti del jazz italiano e internazionale, sia in contesti orchestrali che in formazioni ridotte, tra i quali: Bob Franceschini, Mark Sherman, Jesse Davis, Javier Girotto, Dario Rosciglione, Giorgio Rosciglione, Gegè Munari, Stefano Di Battista, Eric Legnini, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Andrea Beneventano, Roberto Gatto, Enrico Intra, Marcello Rosa, Paolo Damiani, Massimo Nunzi, Maurizio Giammarco, Mario Corvini, Claudio Corvini, Maurizio Urbani, Emanuele Urso, Adriano Urso, Roberto Spadoni, Danilo Blaiotta, Enrico Mianulli, Greta Panettieri.

Oltre a esibirsi in tutta Italia, sia nei famosi club che nei festival di prestigio, il suo talento è stato apprezzato pure fuori dai confini nazionali, in nazioni quali Polonia, Belgio, Francia, Russia, Germania, Romania, Emirati Arabi Uniti. Diverse anche le sue esperienze mediatiche di una certa rilevanza, come Webnotte (Repubblica TV) e Rai Radio 3.

Facebook: https://www.facebook.com/VittorioCuculo1993

Instagram: https://www.instagram.com/vittoriocuculo/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkxlsYERIPLzizVleevd0Xw

PER INFO E PRENOTAZIONI: 333-1279800 – direzioneartistica.boogie@gmail.com