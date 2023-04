E’ una tragedia che resterà indelebile nella mente e nei cuori dei cittadini di Guidonia Montecelio.

Una tragedia che ha commosso l’Italia intera, la morte di Giuseppe Cipriano e di Marco Meneghello, rispettivamente Tenente Colonnello e Maggiore dell’Aeronautica Militare, entrambe piloti molto esperti in forza al 60esimo Stormo presso l’aeroporto “Alfredo Barbieri”.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e il Maggiore Marco Meneghello

Cipriano precipitato nei campi a ridosso di viale Roma e del Centro commerciale “La Triade”.

Meneghello schiantatosi in via delle Margherite, nel centro abitato di Colle Fiorito, sull’auto in sosta di Fabrizio Fiore, l’uomo scampato alla morte per miracolo (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

Proprio il 50enne Fabrizio Fiore ha realizzato una targa in ricordo di Marco Meneghello, che è incastonata sul muro di cinta della sua abitazione di via delle Margherite, nel punto esatto in cui l’aereo è precipitato ed è andato in fiamme.

Fabrizio Fiore, il 50enne di Colle Fiorito che ha dedicato una targa in ricordo di Marco Meneghello

Ad un mese dalla tragedia, giovedì 6 aprile alle ore 16 in via delle Margherite la targa in ricordo verrà ufficialmente inaugurata alla presenza dei vertici dell’Aeroporto “Alfredo Barbieri” e del cappellano militare padre Giulio Cerchietti.

“In memoria del Maggiore Marco Meneghello. La vita continua dopo la morte”, si legge sulla lapide.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, 48 anni, e il Maggiore Marco Meneghello, 45, hanno perso la vita verso le 11,40 di martedì 7 marzo alla guida di due aerei Siai 208 mentre sorvolavano Guidonia in formazione insieme ad altri due velivoli guidati da altrettanti colleghi impegnati nelle esercitazioni per la manifestazione tenutasi il 28 marzo a Roma in occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica militare.