TIVOLI – La fogna collassa, voragine in viale Tomei: strada chiusa

A causa di un cedimento fognario che ha interessato un tratto di strada di viale Tomei a Tivoli e data la pericolosità della voragine creatasi nell’asfalto, è stata predisposta la chiusura di viale Tomei, a partire da piazzale Nazioni Unite e fino a largo San Giovanni dalle ore 9 del 21 aprile fino alle ore 22 del 25 aprile 2023.

Lo dispone l’ordinanza numero 122 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 20 aprile, dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio.

Il divieto di transito interessa tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi d’opera e dei residenti diretti ai garage o alle aree private.

Tutto il traffico veicolare sarà deviato su viale Picchioni, mentre tutto il traffico dei mezzi pesanti e bus sarà deviato su via Tiburto.

“Dopo l’apertura della voragine sulla strada, il Comune di Tivoli ha effettuato un cavo d’indagine per verificarne le cause – afferma la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. È emerso che la causa del cedimento è una rottura fognaria. Pertanto è stato consegnato il cantiere ad ACEA e alla ditta incaricata di eseguire I lavori.

La ditta dovrà ora individuare il punto esatto di rottura e intervenire tempestivamente per il ripristino. Ciò richiede, necessariamente, la chiusura della strada.

Siamo spiacenti per il disagio che ciò arrecherà alla popolazione ma speriamo che il disagio possa essere minimizzato dal fatto che l’intervento si concentra nei giorni di chiusura delle scuole per il ponte del 25 aprile. Sarà garantito comunque il transito dei mezzi nelle adiacenti vie”.

L’ordinanza di oggi prevede la temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale nella seguente zona:

• VIALE TOMEI intero tratto a partire da Piazzale Nazioni Unite fino a largo San Giovanni DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi d’opera e dei residenti diretti ai garage e/o aree private dalle ore 09:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023;

DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE COATTA dei veicoli inadempienti su ambo i lati, ad eccezione dei mezzi a servizio della ditta esecutrice dei lavori, dalle ore 08:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023;

ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per i veicoli della ditta esecutrice dei lavori , per i residenti e/o per i veicoli diretti ai garage e/o area private dalle ore 08:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023.

I veicoli che transiteranno su viale Tomei in direzione P.le Nazioni Unite avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione via Brunello;

• VIA G. B. BRUNELLO

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dei veicoli inadempienti dalle ore 08:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023;

• VIALE MANNELLI: lato destro in direzione via Tiburto dall’intersezione con via A. Del Re fino all’intersezione con via Tiburto:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dei veicoli inadempienti dalle ore 08:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023;

• PIAZZA GARIBALDI dal parcheggio per disabili adiacente al civico 19 e fino al al civico 17:

ISTITUZIONE FERMATA BUS

PER I SOLI AUTOBUS DI LINEA COTRAL E CAT PROVENIENTI DAL QUADRANTE ROMA EST/TIBURTINA DALLE ORE 08:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI INADEMPIENTI DALLE ORE 08:00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile 2023;

• PIAZZA GARIBALDI: intersezione con viale Mannelli

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA PER GLI AUTOBUS DI LINEA COTRAL CAT E PER I MEZZI SUPERIORI A 3.5T

• VIA TIBURTINA altezza intersezione viale Arnaldi e piazza Garibaldi

Posizionamento di segnaletica di preavviso indicante la chiusura di viale Tome e il percorso alternativo per via Mannelli e via Tiburto dalle ore 07.00 del 21 aprile alle ore 22:00 del 25 aprile;

• VIALE MANNELLI intersezione piazza Garibaldi

Posizionamento di segnaletica di indicazione per A24 e via Empolitana

• VIA G. PICCHIONI – intersezione con viale Tomei:

DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli superiori a 3.5 t eccetto eventuali autorizzati dalle ore 07.00 del 21 aprile alle ore 22.00 del 25 aprile 2023.

Inoltre per lunedì 24 aprile dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori:

• LARGO SAN GIOVANNI :

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO IN DIREZIONE VIALE TRIESTE PER GLI AUTOBUS DI LINEA COTRAL, CAT E PER I MEZZI SUPERIORI A 3.5T