TIVOLI - Lavori in corso all’insaputa della Polizia Locale: traffico in tilt sulla Tiburtina

Traffico in tilt sulla via Tiburtina a Tivoli con automobilisti e mezzi pubblici in coda, anche per più di un’ora, in entrata e in uscita.

E’ stata una mattinata campale quella di oggi, martedì 2 maggio, per gli automobilisti del territorio a causa di lavori di sostituzione di guardrail da parte di Anas.

Lavori ignoti perfino alla Polizia Locale di Tivoli, colta di sorpresa e costretta a far fronte all’emergenza con l’apertura eccezionale della Ztl ai Varchi 1, 2 e 3 di accesso al Centro cittadino.

I primi disagi sono iniziati poco dopo le 8,30 quando si è formata una colonna di auto e bus in entrata e in uscita a seguito del posizionamento dei semafori mobili per il transito a senso unico alternato delle auto e permettere ad una ditta incaricata da Anas di sostituire il guardrail all’altezza della cosiddetta “Curva dei Regressi”.

Pare che nel frattempo un’impresa incaricata dal Comune di Tivoli fosse impegnata nel taglio dell’erba lungo la via Tiburtina nel tratto di propria competenza.

Fatto sta che all’Albo Pretorio non risulta alcuna ordinanza emessa dalla Polizia Locale per la regolamentazione del traffico semplicemente perché il Comando non sarebbe stato informato.

A rendere ancora più complicata la situazione è stata un’auto in panne in mezzo al traffico in soccorso della quale è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha dovuto faticare non poco per la rimozione tramite il carro attrezzi.