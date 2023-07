AL VIA EXTRAVILLÆ: UN’ IMMERSIONE NELLA BELLEZZA

Domenica 16 luglio inaugura la manifestazione estiva che tingerà le notti di Tivoli di atmosfere magiche e sorprendenti. Villa d’Este, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e capolavoro di architettura italiana, si prepara ad accogliere la prima edizione del festival EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza dal 16 al 29 luglio, con il suo ricco programma di cinema, proiezioni a tema ed ospiti d’eccezione, ma anche eventi speciali, performance e serate di musica ed immagini.

La rassegna inaugura con un attesissimo happening artistico e sensoriale, realizzato in collaborazione con il Festival Videocittà di Roma e con l’amichevole collaborazione dell’Associazione Patriarchi della Natura. L’artista Quayola, considerato uno dei più importanti esponenti della media-art a livello internazionale, si esibirà in un concerto audiovisivo unico nel suo genere, accompagnando lo spettatore, dalle prime luci del tramonto fino a notte fonda, in un viaggio multisensoriale tra giochi d’acqua ed alberi secolari, esclusivi dj set e labirinti di street food nel parco. Transient è un concerto audiovisivo di Quayola/Seta per un duetto di pianoforti motorizzati e proiezioni video. Un’improvvisazione in tempo reale, estemporanea, in cui gli artisti collaborano con algoritmi complessi per generare composizioni in labile equilibrio tra componente antropica e tecnologica. Solo per una notte, gli splendidi giardini di Villa d’Este si tingeranno di atmosfere oniriche e forme in divenire, regalando al pubblico un’esperienza irripetibile.

Il palco di EXTRAVILLÆ ospiterà, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, alcuni nomi illustri del panorama cinematografico e audiovisivo italiano, che incontreranno il pubblico al calar del sole, in una conversazione live che toccherà il tema della bellezza in diverse forme, ripercorrendo la propria carriera, la propria storia personale e svelando i retroscena dei loro film, amatissimi dal pubblico. Sabato 22 luglio una serata dedicata all’audiovisivo in collaborazione con RAI Fiction e con la partecipazione di Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, interpreti della fiction di successo IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE e del film FILUMENA MARTURANO, tratto dalla celebre commedia di Eduardo De Filippo, che si racconteranno al pubblico di Tivoli; domenica 23 luglio è la volta di Elena Sofia Ricci, attrice poliedrica e acclamata dal pubblico che, in dialogo con il critico Enrico Magrelli, ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e della sua vita; ancora, i registi pluripremiati Michele Placido e Pupi Avati saranno nel chiostro della Villa per parlare di bellezza e di arte italiana giovedì 27 e venerdì 28 luglio; in questa occasione presenteranno i film DANTE, che mette in scena alcuni episodi della “Divina Commedia” in modo inedito e sorprendente e L’OMBRA DI CARAVAGGIO, che racconta magistralmente la storia del geniale e sovversivo artista.

La musica sarà ancora protagonista di EXTRAVILLÆ, grazie alla partecipazione dell’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma della Scuola Popolare di Musica di Testaccio che, diretta dal Maestro Mario Raja, venerdì 21 luglio eseguirà in esclusiva per il pubblico di Tivoli una sonorizzazione dal vivo delle musiche originali del film L’INFERNO (1911), proiettato in contemporanea nel suggestivo chiostro

di Villa d’Este. Pietra miliare della cinematografia italiana, nel cinema muto degli anni dieci, il film L’INFERNO detiene i primati di massima espressione culturale e di lunghezza (più di 1000 metri di pellicola) e non solo. È il film più costoso mai realizzato dal cinema italiano; la sua produzione viene accompagnata da una poderosa campagna pubblicitaria e le prime proiezioni avvengono nel tripudio di città imbandierate di tricolori. Grazie alla performance dell’Orchestra, lo spettatore potrà così assistere ad una suggestiva performance di suoni e immagini, in un gioco di percezioni sensoriali dall’alto valore artistico.

Con EXTRAVILLÆ, inoltre, alcune pellicole internazionali premiate nei più importanti festival di cinema d’Europa approdano a Tivoli. Il tema della bellezza, nelle sue forme più imprevedibili, affascinanti e discordanti sarà il fil rouge di questa rassegna cinematografica di altissima qualità. Questi i prestigiosi titoli: CLOSE di Lukas Dhont, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria di Cannes e nominato agli Oscar, TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE di Laura Poitras, Leone d’oro alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro al 75° Festival di Cannes e BONES AND ALL di Luca Guadagnino, Leone d’Argento alla 79° Mostra del Cinema di Venezia. Il pubblico, inoltre, potrà godere della versione recentemente restaurata del capolavoro del 1965 LA DECIMA VITTIMA di Elio Petri, un surreale gioco tra assassini e vittime in una futuristica Roma, brillantemente recitato dagli indimenticati Ursula Andress e Marcello Mastroianni.

Ancora, grazie alla collaborazione con l’Unione Commercio e Turismo, sarà possibile vivere a pieno la notte di Tivoli visitando alcuni esercizi commerciali del centro che, straordinariamente, saranno aperti fino alle ore 24 di venerdì 21 e venerdì 28 luglio. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, i punti food aderenti all’iniziativa applicheranno il 10% di sconto su tutti i prodotti.

“I giardini e il chiostro di Villa d’Este si propongono eccezionalmente come spazi di nuove socialità, per inedite narrazioni e nuove sperimentazioni audiovisive” ha dichiarato Andrea BRUCIATI, storico dell’arte e direttore delle VILLÆ, durante la presentazione ufficiale dell’evento a Cannes. “Il nuovo progetto EXTRAVILLÆ intende così tracciare un percorso tra le meraviglie UNESCO, alla ricerca dell’originaria polisemia del concetto di bellezza, declinato secondo le diverse sensibilità proprie dell’Arte, offrendo così percorsi di un passato proteso al futuro, attraverso territori anche della mente, che incarnano e sostanziano l’evento”.

Tutte le proiezioni, gli incontri e gli eventi speciali di EXTRAVILLÆ avranno un prezzo speciale di soli 3,50 €, (tranne la festa inaugurale, con l’apertura straordinaria notturna dei giardini a 7,50€): un costo volutamente accessibile a tutti, pensato per poter permettere al pubblico interessato, soprattutto giovane, di godere appieno degli spettacoli di alta qualità e della bellezza della Villa.

I biglietti sono acquistabili in prevendita, sia sul sito di Coop Culture al link: www.coopculture.it/it/eventi/evento/extravillae-2023, che direttamente in biglietteria di Villa d’Este.

EXTRAVILLÆ è prodotto dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este VILLÆ, sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione Cinema e dalla Roma Lazio Film Commission, patrocinato dal Comune di Tivoli ed organizzato dalla società Cineventi.