CASTELNUOVO – Limite di velocità e tir vietati in via Piana Perina

Dopo il grave incidente stradale dello scorso venerdì e dopo le innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini circa le pericolosità del transito di mezzi pesanti su Via Piana Perina e su via Montefiore, il Sindaco Riccardo Travaglini ha emanato oggi un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità che limita la velocità a 20 km orari e vieta il transito ai tir di lunghezza superiore a 10 metri.

Tale ordinanza sarà in vigore a partire dalle ore 15.00 di giovedì 20 luglio 2023 e si applicherà al tratto stradale di via Piana Perina ricadente nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto.

“Si tratta di un provvedimento – spiega il Sindaco Travaglini – che si è reso necessario ed urgente per ridurre i rischi di incidenti su una strada percorsa giorno e notte da una mole crescente di traffico pesante, ovvero di tir anche molto grandi che rappresentano una sfida con la morte per gli altri veicoli in transito, soprattutto in fase di manovra e all’altezza dell’incrocio con via Montefiore.

Non nascondo di aver assunto questa decisione con amarezza, sapendo bene che il provvedimento avrà un impatto per tutti gli operatori della Logistica.

Per questo auspico vivamente che la Prefettura di Roma valuti la possibilità di convocare un tavolo con Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Riano e Comune di Castelnuovo di Porto al fine di risolvere il problema attraverso una soluzione, non più solo provvisoria e temporanea come quella che ho posto in essere allo scopo di arginare una situazione ormai fuori controllo.

È ora di dire basta alla barbarie di un traffico veicolare di mezzi pesanti e pesantissimi su una stradina nata come sterrato in brecciolino e trasformatasi negli anni in un via-vai ininterrotto di giganti a 4 ruote, senza essere mai adeguata”.