TIVOLI - Parco Arcobaleno, via al bando per la gestione gratuita

Il Comune di Tivoli intende riportare a nuova vita il “Parco Arcobaleno” di Tivoli Terme, affidandolo in gestione in forma gratuita e volontaria.

Lo stabilisce la determina numero 1960 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 7 agosto dal dirigente all’Ambiente Tullio Lucci.

Con l’atto viene nominato l’Ingegner Matteo Neri Responsabile Unico del progetto della procedura di affidamento e approvare l’avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO PUBBLICO -, lo schema di domanda di partecipazione e lo schema di concessione.

Oggetto del bando è appunto l’affidamento in concessione per 12 anni, in forma gratuita e volontaria, dei servizi di custodia, manutenzione ordinaria e animazione sportiva e culturale dell’area verde.

Possono partecipare associazioni di promozione sociale o di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, istituzioni scolastiche e comitati presentando domanda entro e non oltre le ore 13 dell’8 settembre 2023.

Il vincitore della gara avrà la possibilità di realizzare e gestire di un chiosco bar di circa 20 metri quadrati destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del Parco Arcobaleno a Tivoli Terme, in quanto allo stato attuale non dispone di risorse umane e strumentali per provvedere alla gestione dello stesso in economia.

Il gestore potrà inoltre svolgere attività sportive, laboratori di arte, musica e spettacolo rivolte ad una fascia di età compresa tra i 14 e i 20 anni, oltre ad organizzare eventi di carattere socio culturale anche con elevata valenza artistica.

L’aggiudicatario sarà individuato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la cui valutazione, su parametri quantitativi (40 punti) e su parametri qualitativi (60 punti), sarà valutata da una commissione nominata all’uopo nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti), distinti in punti 60 per l’offerta tecnica sui parametri qualitativi e punti 40 per l’offerta tecnica sui parametri quantitativi. In caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere per l’Amministrazione ed in ogni caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Non è consentita la sub-concessione.