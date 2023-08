Si chiama Riccardo Rosati, ha appena compiuto 22 anni, è nato e cresciuto a Tor Lupara di Fonte Nuova, ed è uno dei 40 finalisti in corsa per il titolo di “Mister Italia 2023”.

L’altro ieri, mercoledì 23 agosto, Riccardo ha superato le semifinali a Giulianova e tra 95 concorrenti ha strappato il pass per lo Stadio del Mare di Pescara, dove domani sera - sabato 26 agosto – si terrà la finalissima organizzata dal patron Claudio Marastoni e condotta da Jo Squillo con la presenza di Viola Valentino, Serena De Bari (“Amici”), Roberta Beta (“Grande Fratello”) e Andrea Della Cioppa (“Temptation Island”, “Uomini e Donne”).

Nato il 6 luglio 2001, figlio di Marco e Valentina, Riccardo ha tre sorelle, Melissa la maggiore, Rebecca ed Emily, le più piccole, ha frequentato le scuole dell’obbligo a Tor Lupara ed è diplomato chef all’Istituto alberghiero di Palombara Sabina.

Riccardo Rosati è Chef, Mental Coach e Campione di boxe tailandese

Alto un metro e 87, capelli neri, occhi marroni, volto da bel tenebroso, Riccardo somiglia sia a mamma che a papà, ai quali ha tenuto nascosta la sua partecipazione al concorso di bellezza almeno fino all’altro ieri, il giorno in cui ha conquistato un posto per la finale di “Mister Italia 2023”.

Un ragazzo ambizioso e umile con mille sogni nel cassetto, che ha lavorato come cuoco per un anno e mezzo in un ristorante di Skanderborg, in Danimarca, e per tre mesi in un locale di New York, affinando anche le sue competenze linguistiche.

Al ritorno dalla Grande Mela Riccardo si è rimesso in gioco studiando e diplomandosi come Mental Coach, il professionista che affianca il cliente per raggiungere obiettivi di tipo personale, professionale, sportivo.

D’altronde, lo sport è da sempre la grande passione di Riccardo Rosati.

E, a giudicare dal fisico, si vede.

La locandina dell’ultimo incontro di Muay Thai disputato da Riccardo Rosati

Prima il nuoto, poi il calcio nel Tor Lupara, infine il Muay Thai, la boxe tailandese praticata col “Team Colonnese” presso il “Tempio Delle Arti Marziali” di via Marco Simone, tra Guidonia e Settecamini.

Il 23 ottobre 2022 Riccardo ha vinto il primo torneo Amazing Thailand Cup a Roma di Muay Thai e conquistato la cintura di campione battendo sul ring tre sfidanti fortissimi.

Domani se la vedrà con altri 39 ragazzi arrivati da tutto lo Stivale per la fascia di “Mister Italia”.

Forza Riccardo, Tor Lupara tifa per te.