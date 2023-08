GUIDONIA - Scontro frontale in via delle Genziane, due feriti in ospedale

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 26 agosto, a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di due feriti trasportati in ospedale in codice rosso.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 14,45 in via delle Genziane, nel quartiere di Colle Fiorito, la strada che collega viale Roma a via Tiburtina.

I mezzi coinvolti sono una Renault Twingo, condotta da un italiano di 45 anni residente a Guidonia, e una Fiat Panda guidata da una donna di 59 anni, anche lei italiana e residente nella Città dell’Aria.

La Renault viaggiava in direzione via Tiburtina, mentre la Fiat percorreva via delle Genziane verso viale Roma, quando all’altezza dell’intersezione con via dei Tulipani si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato molto violento, tant’è che la Panda è stata ritrovata girata in direzione via Tiburtina mentre la Twingo è carambolata su due auto in sosta rimaste danneggiate.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Servizio di Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio che hanno chiuso il transito in via delle Genziane per oltre un’ora al fine di consentire i soccorsi.

Per estrarre il 45enne dalle lamiere della Twingo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco dopodiché l’uomo è stato trasportato in ambulanza al policlinico “Umberto I” di Roma con fratture agli arti inferiori, ferite ed ecchimosi al volto in codice rosso.

Un’altra ambulanza del 118 ha invece accompagnato la 59enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli con alcuni traumi, anche lei in codice rosso per dinamica.

Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica esatta dello scontro è in fase di ricostruzione da parte dei vigili urbani.

I mezzi coinvolti sono stati affidati dalla Polizia Locale al deposito giudiziario in attesa dei referti medici degli ospedale per accertare le condizioni cliniche dei due feriti.