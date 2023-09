TIVOLI – Mensa scolastica, lunedì 2 ottobre riparte il servizio

Da lunedì 2 ottobre in tutto il territorio comunale di Tivoli riparte il servizio mensa. Sono tante le novità che attendono gli studenti e le loro famiglie per l’anno scolastico 2023/24.

L’Assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli afferma: “La ripartenza della mensa scolastica quest’anno segna un passo in avanti rispetto al passato, in un’ottica di educazione del bambino alla tutela dell’ambiente che lo circonda. Il Comune di Tivoli ha posto moltissima attenzione a fare del pasto a scuola non solo un momento di condivisione, ma anche un momento di crescita, di esperienza di alimentazione salutare e di educazione civica. Il menù segue la stagionalità e sarà consultabile sull’app dalle famiglie.

Sono previsti pasti salutari, produzioni biologiche e cibi controllati in ogni fase del processo di trasformazione. Come di consueto, il servizio mensa continuerà a garantire il soddisfacimento delle differenti esigenze alimentari legate ai fattori allergici, alle patologie, alle diverse appartenenze religiose”.

Continua l’impegno del Comune di Tivoli a favore della salvaguardia dell’ambiente.

La Vivenda Spa, società del Gruppo La Cascina Cooperativa, ha sostituito in cucina tutti i vecchi macchinari con attrezzature di ultima generazione a basso impatto energetico: ciò da una parte consentirà una lavorazione più snella ed efficiente, dall’altra aiuterà le proprie cuoche a preparare piatti ancora più sfiziosi e gustosi.

In ottica di sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema dello spreco alimentare, sarà donato a tutti i bimbi iscritti un sacchetto antispreco personalizzato per portare a casa la frutta e il pane avanzati a pranzo. Grande attenzione anche all’educazione alimentare grazie all’organizzazione di itinerari didattici multidisciplinari sull’alimentazione e progetti formativi a tema, divisi in base alle diverse fasce di età, per fornire un valido aiuto nel processo pedagogico ed educativo.

Grazie all’accordo con il Comune di Tivoli, durante la pausa estiva, la Vivenda Spa ha realizzato una zona lavaggio nel plesso Tivoli Tre a via Leonina per il trattamento delle stoviglie e dei piatti. Piatti in coccio che l’azienda di ristorazione aveva già introdotto in passato, in pieno accordo con l’amministrazione comunale, per eliminare la plastica dalle mense.

Come di consueto, sono attivi sul territorio i point office (Sportelli Mensa) a Tivoli centro e nelle delegazioni di Tivoli Terme e Villa Adriana con i seguenti orari:

Lunedì – giovedì – venerdì, Tivoli centro, via del Governo, dalle 9 alle 12 0774 453327

Martedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, delegazione Tivoli Terme 0774 354151

Mercoledì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, delegazione Villa Adriana 0774 453542

Presso gli Sportelli Mensa il personale sarà a disposizione per ogni chiarimento e il supporto necessario. Inoltre, come già per lo scorso anno scolastico, è attiva l’App con cui le famiglie possono prenotare il pasto, consultare il menù, effettuare i pagamenti, usufruire del Borsellino elettronico e ricevere tutte le informazioni sul servizio mensa.

Come comunicato tramite la precedente App Nova, dal 1 settembre 2023 la stessa App è stata sostituita con l’applicazione “Scuola in tasca”, scaricabile da Play Store digitando “Scuola in tasca” nella barra di ricerca. Dopo il download, è necessario inserire la località (Tivoli) e le password già in possesso degli utenti che utilizzavano la precedente app. I nuovi iscritti riceveranno le credenziali direttamente dopo l’iscrizione al servizio mensa, che può essere effettuata presso gli uffici preposti o sul portale https://tivoli.ristonova.it/portale/. Una volta inserite User ID e Password all’interno dell’App “Scuola in tasca”, sarà possibile accedere e usufruire degli stessi servizi che offriva la precedente App Nova. Nel caso in cui i genitori avessero smarrito le credenziali, possono richiederle nuovamente presso gli uffici preposti o via mail all’indirizzo serviziomensacomunaletivoli@gmail.com oppure entrando con lo SPID nel portale https://tivoli.ristonova.it/portale/.

Si ricorda che i pagamenti per il servizio mensa possono essere effettuati:

Direttamente agli Sportelli Mensa dove sono stati installati i POS

Sull’app della mensa nella sezione “Servizi” effettuando una procedura guidata per il pagamento tramite “PagoPA”.