Al Giuseppetti di Tivoli il grande teatro d’autore: la nuova stagione

Teatro d’autore a Tivoli, e coi grandi nomi. Parte la nuova Stagione teatrale ‘23-‘24 organizzata al Cinema Teatro Giuseppetti dal Comune di Tivoli in collaborazione con ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

La rassegna, che si svolgerà da novembre 2023 a marzo 2024, prevede cinque spettacoli teatrali serali di altissimo valore artistico con attori di fama nazionale, tra cui Chiara Francini, Milena Vukotic, Rocco Papaleo, Andrea Delogu, Monica Guerritore.

La programmazione parte il 15 novembre ore 21 con Chiara Francini e Alessandro Federico protagonisti di COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA di Dario Fo e Franca Rame, regia di Alessandro Tedesco. Un testo sempre attuale che affronta le dinamiche di coppia in maniera divertente e arguta. Pur di far funzionare il matrimonio, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

40 E STO è un folle spettacolo con Andrea Delogu, anche autrice insieme a Alberto Caviglia, Rossella Rizzi e Giovanna Salvatori, regia di Enrico Zaccheo, in scena il 5 dicembre ore 21 che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.

Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato sono i protagonisti di COSì È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello, in scena il 24 gennaio ore 21 con Massimo Lello, Marco Prosperini, Maria Rosaria Carli, Roberta Rosignoli, Antonio Sarasso, Stefania Barca, Walter Cerrotta, Vicky Catalano, Giulia Paoletti, regia di Geppy Gleijeses. Scritta nel 1917, presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene)?

Tratto dal film di Fellini del 1986, GINGER & FRED di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli, vede in scena Monica Guerritore (che firma anche adattamento e regia) e Pietro Bontempo insieme a Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini, Claudio Vanni il 26 febbraio ore 21. Amelia e Pippo, Ginger e Fred, sono tra un gruppo di personaggi spaesati che partecipano a uno show di Natale di una televisione privata. Un tempo il loro talento era ammirato, prima che Ginger rinunciasse lasciando Fred solo e spaesato. Si ritrovano qui e cercheranno di riannodare quel filo nascosto, ritrovare la luce… balleranno… e per un lungo momento saranno soli, belli e liberi…

Chiude la stagione il 15 marzo ore 21, Rocco Papaleo in A PROPOSITO DI ROCCO in cui conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

INFORMAZIONI

Teatro Giuseppetti

Vicolo dell’Inversata 5 – Tivoli

Tel. 0774.335087

info@teatrogiuseppetti.it

BOTTEGHINO

apertura da giovedì a domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 16 all’inizio dell’attività.

www.teatrogiuseppetti.it

fb: Cinema Teatro Giuseppetti

ABBONAMENTI

Abbonamento “Sostenitori del Teatro” prime 6 file primo settore e prime 2 file secondo settore € 100,00 + € 3,00 prev

Abbonamento Intero € 90,00 + € 3,00 prev – Ridotto €80,00 + € 3,00 prev

BIGLIETTI

Intero € 24,00 + € 2,00 prev

Ridotto € 22,00 + € 2,00 prev

Il teatro a Tivoli

Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti afferma: “Sulla scia del successo dell’anteprima del Palcoscenico di Primavera, il Comune di Tivoli ha promosso una stagione teatrale che mira all’offerta artistica completa con un particolare riferimento alle fasce più giovani con spettacoli di livello e con artisti di riconosciuta bravura e popolarità. Si è trattato di un lavoro sinergico, avendo cura di coniugare le possibilità finanziarie con la qualità delle scelte e con una operazione virtuosa che ha consentito questa iniziativa molto importante per la Città”.

“Il teatro non è solo un rito o un’abitudine che si rinnova di sera in sera da millenni. Il teatro è soprattutto occasione di crescita culturale di una collettività, un momento di incontro, di condivisione, di riflessione, di suggestione, strumento per interpretare il vivere contemporaneo. In quest’ottica è stata approntata la nuova stagione al Teatro Giuseppetti, in accordo con il Comune di Tivoli, con grandi interpreti della scena italiana ed un’attenzione ai diversi pubblici del territorio”, aggiunge Luca Fornari, amministratore delegato di ATCL.