GUIDONIA – Passeggiate in Centro, parte il progetto di autonomia per disabili

Un gruppo di ragazzi e ragazze speciali a passeggio per il Centro di Guidonia. Insieme a loro, due operatrici volontarie.

E’ partito così, mercoledì 18 ottobre, “Vivere il territorio in autonomia e in sicurezza”, il Progetto di autonomia esterna promosso da “Il mondo dei numeri primi”, la neonata Associazione di Promozione Sociale (APS) presieduta da Francesco Petrosino che ha come fine di orientare la propria attività in favore di persone svantaggiate e diversamente abili, per garantire il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La Onlus, dal 10 ottobre inserita dalla Regione Lazio nel Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), ha sede operativa in viale Roma 186, nel Centro di Guidonia.

Proprio da lì mercoledì scorso ha preso il via un progetto gratuito con una copertura assicurativa annuale di 20 euro che prevede due uscite pomeridiane a settimana, il mercoledì e il venerdì, e che almeno per il momento vede protagonisti 8 ragazzi speciali di età compresa tra i 20 e i 53 anni.

Sotto la guida della psicologa e coordinatrice pedagogica Marzia Marini e di un’assistente, per un anno intero i ragazzi muoveranno i primi passi acquisendo un’autonomia specifica che li renderà successivamente indipendenti in attività quotidiane, come prendere un bus o andare al bar per consumare un caffè o un gelato.

Il Presidente della Aps “Il mondo dei numeri primi” Francesco Petrosino

“Per noi è un giorno di festa – ha detto il presidente della Onlus Francesco Petrosino a nome delle tante famiglie dei ragazzi – Guidonia Montecelio è la terza Città del Lazio ed era dovuto un progetto di tale spessore destinato ad elevare la qualità della vita e a regalare emozioni ai nostri ragazzi”.

Il Progetto di autonomia esterna promosso da “Il mondo dei numeri primi” è molto ambizioso.

“Dopo i primi 12 mesi di passeggiate – spiega ancora il presidente della Onlus – i ragazzi speciali andranno in vacanza insieme dividendo la stessa casa conquistando sempre più l’autonomia”.

E non è finita. A breve termine sono previsti altri tre progetti a costo zero.

Il “Progetto della Lingua dei segni (LIS)”: corsi di comunicazione aumentativa per ragazzi e ragazze che hanno difficoltà con il proprio linguaggio.

Lo “Sportello dell’Amicizia” finalizzato ad agevolare i ragazzi alle uscite di coppia per andare al cinema, in pizzeria, in discoteca, fare acquisti, con il fine ultimo di condividere tra di loro uscite durature e in adesione alle loro esigenze affettive.

Insomma, una sorta di agenzia matrimoniale per ragazzi speciali.

Infine, il “Progetto conoscere i soldi e la loro importanza”: l’utilizzo pieno dei propri soldi consente loro di consolidare autonomia e autostima.

Costituita ufficialmente il 7 giugno scorso, “Il mondo dei numeri primi” ha già realizzato – col sostegno delle rispettive amministrazioni comunali – iniziative tra Ciciliano e Castel Madama, piccoli centri dove la Onlus intende aprire nuove sedi operative.

Composta da 40 membri, tutti genitori di ragazzi speciali, alla Onlus aderiscono anche 120 soci sostenitori, tra cui alcuni imprenditori rimasti anonimi che finanziano le spese per affitto e utenze della sede operativa in viale Roma 186. Per lo sviluppo dei progetti “Il mondo dei numeri primi” – CLICCA E VAI ALLA PAGINA FACEBOOK DELLA ONLUS - cerca nuovi soci sostenitori, volontari e tirocinanti.

RECAPITI:

Francesco 333 6001236

Domenico 389 8452893

Mauro 340 6075026